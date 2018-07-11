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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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9 марта, 09:44 • 103876 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 125752 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133184 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 153575 просмотра

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Насалик разъяснил ситуацию о сотрудничестве с "Росатомом"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 июля. УНН. Украинская сторона собирается расторгнуть договор с "Росатомом" о совместном предприятии по производству ядерного топлива в Украине и, по другому сценарию развития событий, надеется, что российскую долю выкупит китайская компания. При этом письмо о предложении провести переговоры с "Ростатомом" направлялось не на компанию, а на МИД. Об этом сообщил журналистам после заседания правительства министр энергетики Игорь Насалик, передает корреспондент УНН.

“Совместное предприятие по производству ядерного топлива с Российской Федерацией создано в 2010 году. Министерство впервые попыталось расторгнуть этот договор. Позиция первая: письмо с предложением провести переговоры с „Росатомом“ направлялось не „Росатому“, а на Министерство иностранных дел. И позиция, которая будет сформирована на переговоры, — это расторжение договора. Второе: в течение двух лет работа с китайской государственной корпорацией CNEIC привела к тому, что они готовы выступить инвестором и выкупить долю у россиян и работать на рынке Украины, согласно программе развития атомного промышленного комплекса по строительству завода по производству ТВЭЛ. Поэтому основной месседж — не продолжение работы с „Росатомом“, а завершение работы с российской компанией”, - отметил Насалик.

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Как пояснил министр, есть два варианта развития событий: китайцы выкупают долю российской компании, второй вариант — расторжение договора с “Росатомом”.

Заметим, на днях в украинских медиа появилась информация, что министр энергетики Игорь Насалик направил письмо на имя первого заместителя директора корпорации “Росатом” Кирилла Комарова о перспективах наращивания сотрудничества в сфере атомной энергетики.

Впоследствии министр опроверг эту информацию, назвав ее фейком.

Украинские Национальные Новости

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