Насалик разъяснил ситуацию о сотрудничестве с "Росатомом"

“Совместное предприятие по производству ядерного топлива с Российской Федерацией создано в 2010 году. Министерство впервые попыталось расторгнуть этот договор. Позиция первая: письмо с предложением провести переговоры с „Росатомом“ направлялось не „Росатому“, а на Министерство иностранных дел. И позиция, которая будет сформирована на переговоры, — это расторжение договора. Второе: в течение двух лет работа с китайской государственной корпорацией CNEIC привела к тому, что они готовы выступить инвестором и выкупить долю у россиян и работать на рынке Украины, согласно программе развития атомного промышленного комплекса по строительству завода по производству ТВЭЛ. Поэтому основной месседж — не продолжение работы с „Росатомом“, а завершение работы с российской компанией”, - отметил Насалик.

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Как пояснил министр, есть два варианта развития событий: китайцы выкупают долю российской компании, второй вариант — расторжение договора с “Росатомом”.

Заметим, на днях в украинских медиа появилась информация, что министр энергетики Игорь Насалик направил письмо на имя первого заместителя директора корпорации “Росатом” Кирилла Комарова о перспективах наращивания сотрудничества в сфере атомной энергетики.

Впоследствии министр опроверг эту информацию, назвав ее фейком.