Насалик роз'яснив ситуацію щодо співпраці з "Росатомом"

“Спільне підприємство з виробництва ядерного палива з Російською Федерацією створене у 2010 році. Міністерство вперше спробувало розірвати цей договір. Позиція перша: лист з пропозицією провести перемовини з „Росатомом“ направлялось не „Росатому“, а на Міністерство закордонних справ. І позиція, яка буде сформована на перемовини, — це розірвання договору. Друге: протягом двох років робота із китайською державною корпорацією CNEIC привела до того, що вони готові виступити інвестором та викупити долю в росіян та працювати на ринку України, згідно з програмою розвитку атомного промислового комплексу щодо будівництва заводу з виробництва ТВЕЛ. Тому основний меседж — не продовження роботи з „Росатомом“, а завершення роботи з російською компанією”, — наголосив Насалик.

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Як пояснив міністр, є два варіанти розвитку подій: китайці викуповують частку російської компанії, другий варіант — розірвання договору з “Росатомом”.

Зауважимо, днями в українських медіа з’явилась інформація, що міністр енергетики Ігор Насалик направив листа на ім’я першого заступника директора корпорації “Росатом” Кирила Комарова щодо перспектив нарощування співпраці у сфері атомної енергетики.

Згодом міністр спростував цю інформацію, назвавши її фейком.