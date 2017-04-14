NASA может отложить запланированную экспедицию на Марс
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. NASA, вероятно задержит первые две миссии, которые разрабатываются для отправки астронавтов за пределы орбиты Земли и в конечном счете на Марс, передает УНН со ссылкой на France 24.
Причиной стали технические и бюджетные проблемы.
Отмечается, что первый запуск космического корабля "Орион" на планируемой космической ракете, которая станет самой мощной в мире - в настоящее время запланирован на начало ноября 2018 года без экипажа. Вторая миссия с участием космонавтов предполагается на август 2021 года.
"Однако начальные разведывательные миссии NASA в рамках "Поездки на Марс - EM-1 и EM-2" сталкиваются с многочисленными бюджетными и техническими проблемами, которые, вероятно, повлияют на запланированные даты их запуска", - говорится в докладе о выводах девятимесячного аудита.
Как сообщал УНН, Маск поставил перед SpaceX новую задачу .