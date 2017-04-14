NASA может відкласти заплановану експедицію на Марс
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. NASA, ймовірно затримає перші дві місії, що розробляються для відправки астронавтів за межі орбіти Землі і в кінцевому рахунку на Марс, передає УНН з посиланням на France 24.
Причиною стали технічні і бюджетні проблеми.
Зазначається, що перший запуск космічного корабля “Оріон” на планованій космічній ракеті, яка стане найпотужнішою в світі, — в даний час запланований на початок листопада 2018 роки без екіпажу. Друга місія за участю космонавтів передбачається на серпень 2021 року.
“Однак початкові розвідувальні місії NASA в рамках "Поїздки на Марс — EM-1 і EM-2" стикаються з численними бюджетними і технічними проблемами, які, ймовірно, вплинуть на заплановані дати їх запуску”, — йдеться в доповіді про висновки дев’ятимісячного аудиту.
Як повідомляв УНН, Ілон Маск поставив перед SpaceX нову задачу.