NASA может відкласти заплановану експедицію на Марс

Причиною стали технічні і бюджетні проблеми.

Зазначається, що перший запуск космічного корабля “Оріон” на планованій космічній ракеті, яка стане найпотужнішою в світі, — в даний час запланований на початок листопада 2018 роки без екіпажу. Друга місія за участю космонавтів передбачається на серпень 2021 року.

“Однак початкові розвідувальні місії NASA в рамках "Поїздки на Марс — EM-1 і EM-2" стикаються з численними бюджетними і технічними проблемами, які, ймовірно, вплинуть на заплановані дати їх запуску”, — йдеться в доповіді про висновки дев’ятимісячного аудиту.

Як повідомляв УНН, Ілон Маск поставив перед SpaceX нову задачу.