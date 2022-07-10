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NASA раскритиковало россию из-за использования МКС для пропаганды

NASA раскритиковало россию из-за использования МКС для пропаганды

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 июля. УНН. Национальная аэрокосмическая администрация США (NASA) осудила россию из-за использования ею Международной космической станции в целях пропаганды и оправдания своей войны в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.

Цитата

"NASA решительно осуждает россию за использование Международной космической станции в политических целях с целью поддержки ее войны против Украины, что принципиально противоречит основной функции станции среди 15 международных стран-участниц – продвигать науку и развивать технологии в мирных целях", – говорится в тексте заявления космического агентства США.

Контекст

Заявление NASA выпустило после того, как российская госкорпорация "Роскосмос" накануне опубликовала фото, на котором российские космонавты развернули на МКС флаги боевиков ОРДЛО.

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