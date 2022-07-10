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NASA розкритикувало росію через використання МКС для пропаганди

NASA розкритикувало росію через використання МКС для пропаганди

Київ • УНН

 • 151115 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. Національна аерокосмічна адміністрація США (NASA) засудила росію через використання нею Міжнародної космічної станції в цілях пропаганди та виправдання своєї війни в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Washington Post.

Цитата

"NASA рішуче засуджує росію за використання Міжнародної космічної станції в політичних цілях з метою підтримки її війни проти України, що принципово суперечить основній функції станції з-поміж 15 міжнародних країн-учасниць – просувати науку та розвивати технології в мирних цілях", - йдеться в тексті заяви космічного агентства США.

Контекст

Заяву NASA випустило після того, як російська держкорпорація "Роскосмос" напередодні опублікувала фото, на якому російські космонавти розгорнули на МКС прапори бойовиків ОРДЛО.

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