NASA розкритикувало росію через використання МКС для пропаганди

Цитата

"NASA рішуче засуджує росію за використання Міжнародної космічної станції в політичних цілях з метою підтримки її війни проти України, що принципово суперечить основній функції станції з-поміж 15 міжнародних країн-учасниць – просувати науку та розвивати технології в мирних цілях", - йдеться в тексті заяви космічного агентства США.

Контекст

Заяву NASA випустило після того, як російська держкорпорація "Роскосмос" напередодні опублікувала фото, на якому російські космонавти розгорнули на МКС прапори бойовиків ОРДЛО.

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