NASA розкритикувало росію через використання МКС для пропаганди
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Національна аерокосмічна адміністрація США (NASA) засудила росію через використання нею Міжнародної космічної станції в цілях пропаганди та виправдання своєї війни в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Washington Post.
Цитата
"NASA рішуче засуджує росію за використання Міжнародної космічної станції в політичних цілях з метою підтримки її війни проти України, що принципово суперечить основній функції станції з-поміж 15 міжнародних країн-учасниць – просувати науку та розвивати технології в мирних цілях", - йдеться в тексті заяви космічного агентства США.
Контекст
Заяву NASA випустило після того, як російська держкорпорація "Роскосмос" напередодні опублікувала фото, на якому російські космонавти розгорнули на МКС прапори бойовиків ОРДЛО.
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