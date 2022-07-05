МЗС відреагувало на триколори "республік" на МКС: закликало виключити рф з усіх міжнародних космічних програм

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"Російські космонавти демонструють на космічній станції прапор, під яким російські війська вбивають жінок і дітей на Донбасі та перетворюють на попіл цілі українські міста. росія експортує своє варварство навіть у космос - зону миру. Вона має бути виключена з усіх міжнародних космічних програм", - написав Ніколенко.

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Російська держкорпорація "Роскосмос" напередодні опублікувала фото, на якому російські космонавти розгорнули на МКС прапори бойовиків ОРДЛО.