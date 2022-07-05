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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 55629 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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11:39 • 98734 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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МЗС відреагувало на триколори "республік" на МКС: закликало виключити рф з усіх міжнародних космічних програм

МЗС відреагувало на триколори "республік" на МКС: закликало виключити рф з усіх міжнародних космічних програм

Київ • УНН

 • 111312 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. росія має бути виключена зі всіх міжнародних космічних програм. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Twitter, пише УНН.

Цитата

"Російські космонавти демонструють на космічній станції прапор, під яким російські війська вбивають жінок і дітей на Донбасі та перетворюють на попіл цілі українські міста. росія експортує своє варварство навіть у космос - зону миру. Вона має бути виключена з усіх міжнародних космічних програм", - написав Ніколенко.

Додамо

Російська держкорпорація "Роскосмос" напередодні опублікувала фото, на якому російські космонавти розгорнули на МКС прапори бойовиків ОРДЛО.

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