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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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NASA показало самые популярные фотографии года

Киев • УНН

 • 15491 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. NASA составило рейтинг самых популярных фотографий, опубликованных в аккаунте космического агентства в Instagram в 2017 году. Все фотографии объединены в видео и опубликованы на YouTube, передает УНН.

NASA показало самые популярные фотографии года

В списке оказались десять фотографий, которые больше всего понравились подписчикам в соцсети.

Лидером рейтинга стало солнечное затмение, которое отражено над озером Каскейд. На второй строчке расположилось еще один затмение с Луной, которое “поглощает” Солнце. Третье место в списке самых популярных заняла фотография ночной Земли, сделанная астронавтом NASA Марком Томасом Ванде Хэем с борта МКС.

Как сообщал УНН, NASA опубликовало снимки зимнего Марса.

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