NASA показало самые популярные фотографии года
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. NASA составило рейтинг самых популярных фотографий, опубликованных в аккаунте космического агентства в Instagram в 2017 году. Все фотографии объединены в видео и опубликованы на YouTube, передает УНН.
В списке оказались десять фотографий, которые больше всего понравились подписчикам в соцсети.
Лидером рейтинга стало солнечное затмение, которое отражено над озером Каскейд. На второй строчке расположилось еще один затмение с Луной, которое “поглощает” Солнце. Третье место в списке самых популярных заняла фотография ночной Земли, сделанная астронавтом NASA Марком Томасом Ванде Хэем с борта МКС.
Как сообщал УНН, NASA опубликовало снимки зимнего Марса.