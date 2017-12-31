NASA показало найпопулярніші фотографії року
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. NASA склало рейтинг найпопулярніших фотографій, опублікованих в акаунті космічного агентства в Instagram в 2017 році. Всі фотографії об'єднані в відео і опубліковані на YouTube, передає УНН.
У списку опинилися десять фотографій, які найбільше сподобалися передплатникам в соцмережі.
Лідером рейтингу стало сонячне затемнення, яке відображено над озером Каскейд. На другій сходинці розташувалося ще одне затемнення з Місяцем, яке "поглинає" Сонце. Третє місце в списку найбільш популярних зайняла фотографія нічної Землі, зроблена астронавтом NASA Марком Томасом Ванді Хеєм з борту МКС.
Як повідомляв УНН, NASA опублікувало знімки зимового Марса.