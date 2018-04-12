NASA показали фантастические кадры Северного полюса Юпитера

На снимках изображена странная симметричная коллекция бурь, которая заполняет "верх" Юпитера.

Зонд Juno продолжает вращаться вокруг Юпитера и отправлять невероятные цветные фотографии гигантской планеты. Но изображения, захватывают штормовые полюса планеты в инфракрасном свете, невидимые для глаз человека, поэтому их публикуют после обработки.



"К Juno мы могли только догадываться, как выглядят полюса Юпитера", - говорит Альберто Адриане (Alberto Adriani), член миссии в Институте космической астрофизики и планетологии в Риме.



Инфракрасные изображения, снятые инструментом Jovian Infrared Auroral Mapper, или JIRAM, помогают исследователям заглядывать внутрь полюсов газового гиганта на десятки километров.

Как сообщал УНН, в NASA представили видео, на котором изображена прогулка поверхностью Луны. Отныне каждый желающий сможет оценить спутник Земли с превосходной четкостью, благодаря которой можно находить различные космические объекты.

NASA приглашает людей со всего мира бесплатно подать их имена для размещения на микрочипе на борту исторической миссии Parker Solar Probe , которая начнется уже летом 2018 года.