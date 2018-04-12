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NASA показали фантастические кадры Северного полюса Юпитера

NASA показали фантастические кадры Северного полюса Юпитера

Киев  •  УНН

 • 24997 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. 3D-иллюстрация бурного Северного полюса Юпитера, сделанная с использованием инфракрасных снимков зонда NASA Juno во время пролета над планетой, опубликованная агентством в среду. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу организации.

На снимках изображена странная симметричная коллекция бурь, которая заполняет "верх" Юпитера.

Зонд Juno продолжает вращаться вокруг Юпитера и отправлять невероятные цветные фотографии гигантской планеты. Но изображения, захватывают штормовые полюса планеты в инфракрасном свете, невидимые для глаз человека, поэтому их публикуют после обработки.

"К Juno мы могли только догадываться, как выглядят полюса Юпитера", - говорит Альберто Адриане (Alberto Adriani), член миссии в Институте космической астрофизики и планетологии в Риме.

Инфракрасные изображения, снятые инструментом Jovian Infrared Auroral Mapper, или JIRAM, помогают исследователям заглядывать внутрь полюсов газового гиганта на десятки километров.

Как сообщал УНН, в NASA представили видео, на котором изображена прогулка поверхностью Луны. Отныне каждый желающий сможет оценить спутник Земли с превосходной четкостью, благодаря которой можно находить различные космические объекты.

NASA приглашает людей со всего мира бесплатно подать их имена для размещения на микрочипе на борту исторической миссии Parker Solar Probe , которая начнется уже летом 2018 года.

 

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