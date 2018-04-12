NASA показали фантастичні кадри Північного полюсу Юпітера
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. 3D-ілюстрація бурхливого Північного полюса Юпітера, зроблена з використанням інфрачервоних знімків зонда NASA Juno під час прольоту над планетою, опублікована агентством в середу. Про це передає УНН з посиланням на пресс-службу організації.
На знімках зображена дивна симетрична колекція бурь, яка заповнює "верх" Юпітера.
Зонд Juno продовжує обертатися навколо Юпітера і надсилати неймовірні кольорові фотографії гігантської планети. Але зображення, які захоплюють штормові полюса планети в інфрачервоному світлі, невидимі для очей людини, тому їх публікують після обробки.
"До Juno ми могли тільки здогадуватися, як виглядають полюса Юпітера", - говорить Альберто Адріані (Alberto Adriani), член місії в Інституті космічної астрофізики та планетології в Римі.
Інфрачервоні зображення, зняті інструментом Jovian Infrared Auroral Mapper, або JIRAM, допомагають дослідникам заглядати всередину полюсів газового гіганта на десятки кілометрів.
Як повідомляв УНН, у NASA презентували відео, на якому зображена прогулянка поверхнею Місяця. Відтепер кожен охочий зможе оцінити супутник Землі із чудовою чіткістю, завдяки якій можна знаходити різні космічні об'єкти.
NASA запрошує людей з усього світу безкоштовно подати їхні імена для розміщення на мікрочипі на борту історичної місії Parker Solar Probe, яка розпочнеться вже влітку 2018 року.