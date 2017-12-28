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NASA опубликовало снимки зимнего Марса

Киев • УНН

 • 34308 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Американское аэрокосмическое агентство NASA опубликовало фотографии зимнего Марса, сделанные с автоматической межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter, передает УНН.

NASA опубликовало снимки зимнего Марса

В агентстве сообщили, что снижение температуры трансформирует внешний вид планеты. Так, углекислый газ из атмосферы превращается в сухой лед, который охватывает марсианскую поверхность и образует различные узоры.

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С приходом "весны" сухой лед начинает трескаться и испаряться, после чего поверхность красной планеты снова меняет свой облик.

Однако на Южном полюсе Марса температура остается низкой, поэтому "зима" в этом районе планеты продолжается весь год.

Украинские Национальные Новости

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