NASA опублікувало знімки зимового Марса
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Американське аерокосмічне агентство NASA опубліковало фотографії зимового Марса, зроблені з автоматичної міжпланетної станції Mars Reconnaissance Orbiter, передає УНН.
В агенції повідомили, що зниження температури трансформує зовнішній вигляд планети. Так, вуглекислий газ із атмосфери перетворюється в сухий лід, який охоплює марсіанську поверхню і утворює різні візерунки.
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З приходом "весни" сухий лід починає тріскатися і випарюватися, після чого поверхня червоної планети знову змінює свій вигляд.
Однак на Південному полюсі Марса температура залишається низькою, тому "зима" в цьому районі планети триває весь рік.