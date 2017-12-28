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NASA опублікувало знімки зимового Марса

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Американське аерокосмічне агентство NASA опубліковало фотографії зимового Марса, зроблені з автоматичної міжпланетної станції Mars Reconnaissance Orbiter, передає УНН.

NASA опублікувало знімки зимового Марса

В агенції повідомили, що зниження температури трансформує зовнішній вигляд планети. Так, вуглекислий газ із атмосфери перетворюється в сухий лід, який охоплює марсіанську поверхню і утворює різні візерунки.

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З приходом "весни" сухий лід починає тріскатися і випарюватися, після чого поверхня червоної планети знову змінює свій вигляд.

Однак на Південному полюсі Марса температура залишається низькою, тому "зима" в цьому районі планети триває весь рік.

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