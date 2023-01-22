NASA объявило о завершении миссии Geotail
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. NASA объявило о завершении миссии Geotail. Как сообщается на сайте американского аэрокосмического ведомства, аппарат Geotail провел на орбите более 30 лет. Об этом информирует Голос Америки, передает УНН.
Детали
Geotail, запущенный в июле 1992 года, собрал огромный массив данных о структуре и динамике земной магнитосферы. Ожидалось, что аппарат проведет на орбите четыре года, однако миссия неоднократно продлевалась после получения все новых данных, которые легли в основу более тысячи научных публикаций.
«Geotail был очень продуктивным спутником, и это была первая совместная миссия НАСА и JAXA», — заявил Дон Фэйрфилд, ученый Центра космических полетов имени Годдарда, упомянув JAXA – Японское агентство аэрокосмических исследований, принявшее участие в проекте.
По словам Фэйрфилда, миссия Geotail внесла «важный вклад в наше понимание того, как солнечный ветер взаимодействует с магнитным полем Земли, вызывая магнитные бури и полярные сияния».
Напомним
NASA официально завершило миссию посадочного модуля InSight Mars после того, как уровень мощности на космическом корабле упал настолько, что он больше не мог связываться с Землей.