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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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NASA объявило о завершении миссии Geotail

Киев • УНН

 • 1455217 просмотра

КИЕВ. 22 января. NASA объявило о завершении миссии Geotail. Как сообщается на сайте американского аэрокосмического ведомства, аппарат Geotail провел на орбите более 30 лет. Об этом информирует Голос Америки, передает УНН.

NASA объявило о завершении миссии Geotail

Детали

Geotail, запущенный в июле 1992 года, собрал огромный массив данных о структуре и динамике земной магнитосферы. Ожидалось, что аппарат проведет на орбите четыре года, однако миссия неоднократно продлевалась после получения все новых данных, которые легли в основу более тысячи научных публикаций.

«Geotail был очень продуктивным спутником, и это была первая совместная миссия НАСА и JAXA», — заявил Дон Фэйрфилд, ученый Центра космических полетов имени Годдарда, упомянув JAXA – Японское агентство аэрокосмических исследований, принявшее участие в проекте.

По словам Фэйрфилда, миссия Geotail внесла «важный вклад в наше понимание того, как солнечный ветер взаимодействует с магнитным полем Земли, вызывая магнитные бури и полярные сияния».

Напомним

NASA официально завершило миссию посадочного модуля InSight Mars после того, как уровень мощности на космическом корабле упал настолько, что он больше не мог связываться с Землей.

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