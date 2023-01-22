NASA оголосило про завершення місії Geotail

Деталі

Geotail, запущений у липні 1992 року, зібрав величезний масив даних про структуру і динаміку земної магнітосфери. Очікувалося, що апарат проведе на орбіті чотири роки, проте місію неодноразово продовжували після отримання все нових даних, які лягли в основу понад тисячі наукових публікацій.

“Geotail був дуже продуктивним супутником, і це була перша спільна місія НАСА і JAXA” — заявив Дон Фейрфілд, науковець Центру космічних польотів імені Годдарда, згадавши JAXA — Японське агентство аерокосмічних досліджень, яке взяло участь у проекті.

За словами Фейрфілда, місія Geotail внесла “важливий внесок у наше розуміння того, як сонячний вітер взаємодіє з магнітним полем Землі, спричиняючи магнітні бурі та полярні сяйва”.

Нагадаємо

NASA офіційно завершило місію посадкового модуля InSight Mars після того, як рівень потужності на космічному кораблі впав настільки, що він більше не міг зв’язуватися із Землею.