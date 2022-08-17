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NASA готовит к дебютному запуску гигантскую лунную ракету

Киев • УНН

 • 145878 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Гигантская лунная ракета NASA Space Launch System готовится к дебютному испытательному полету в этом месяце. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.

NASA готовит к дебютному запуску гигантскую лунную ракету

Детали

Планируется, что ракета высотой 98 метров отправится в свой первый полет в космос без участия человека 29 августа. Это будет решающий демонстрационный давно откладывающийся полет на Луну для программы NASA Artemis, многомиллиардные усилия Соединенных Штатов по возвращению людей на поверхность Луны как практика для будущих миссий на Марс.

Разработкой системы космического запуска за последнее десятилетие руководила компания Boeing.

На вершине ракеты находится капсула астронавта NASA Orion, построенная корпорацией Lockheed Martin. Она предназначена для отделения от ракеты в космосе, доставки людей на Луну и встречи с отдельным космическим кораблем, который доставит астронавтов на поверхность Луны.

Для миссии 29 августа под названием «Артемида-1» капсула Orion будет запущена с помощью системы космического запуска без всяких людей и облетит Луну, а через 42 дня вернется на Землю.

Если плохая погода или небольшая техническая проблема повлекут задержку запуска 29 августа, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства имеет резервные даты запуска на 2 и 5 сентября.

Украинские Национальные Новости

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