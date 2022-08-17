NASA готує до дебютного запуску гігантську місячну ракету
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Гігантська місячна ракета NASA Space Launch System готується до дебютного випробувального польоту цього місяця. Про це УНН пише з посиланням на АР.
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Планується, що ракета заввишки 98 метрів вирушить у свій перший політ у космос без участі людини 29 серпня. Це буде вирішальний демонстраційний політ, що давно відкладається, на Місяць для програми NASA Artemis, багатомільярдні зусилля Сполучених Штатів щодо повернення людей на поверхню Місяця як практика для майбутніх місій на Марс.
Розробкою системи космічного запуску протягом останнього десятиліття керувала компанія Boeing.
На вершині ракети знаходиться капсула астронавта NASA Orion, побудована корпорацією Lockheed Martin. Вона призначена для відокремлення від ракети в космосі, доставки людей до Місяця та зустрічі з окремим космічним кораблем, який доставить астронавтів на поверхню Місяця.
Для місії 29 серпня під назвою «Артеміда-1» капсула Orion буде запущена за допомогою системи космічного запуску без будь-яких людей і облетить Місяць, а за 42 дні повернеться на Землю.
Якщо погана погода або невелика технічна проблема спричинять затримку запуску 29 серпня, Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору має резервні дати запуску на 2 і 5 вересня.