Нас устроит любой формат: Кулеба о предложении Эрдогана стать посредником между Зеленским и Путиным

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Киев • УНН

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КИЕВ. 23 января. УНН. Украина приветствует инициативу Турции стать посредником в переговорах между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью Радио Свобода, передает УНН.

Цитата

“Мы приветствуем любое посредничество. По большому счету нас устроит любой формат. "Нормандский"? Давайте двигаться в "нормандском формате". Если президент Эрдоган может собрать президента Путина и президента Зеленского за одним столом, давайте сделаем это через президента Турции”, — сказал Кулеба.

Добавим

Министр добавил, что шансы на урегулирование конфликта увеличатся, если иностранные партнеры займут действительно принципиальную позицию в отношении России.

“Мы страдаем от того, что у нас очень часто есть моменты, когда в ключевом эпизоде отдельные партнеры (а вы сейчас будете задавать уточняющий вопрос, а я на него отвечать не буду) занимают нейтральную позицию, вместо того, чтобы занять активную позицию. Если бы все заняли активную, принципиальную позицию по России, то этот конфликт был бы урегулирован”, — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Напомним

В январе стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган разговаривал с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным и пригласилих обоих провести встречу в Турции.

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