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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Нас влаштує будь-який формат: Кулеба про пропозицію Ердогана стати посередником між Зеленським і Путіним

Нас влаштує будь-який формат: Кулеба про пропозицію Ердогана стати посередником між Зеленським і Путіним

Київ • УНН

 • 21648 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Україна вітає ініціативу Туреччини стати посередником в переговорах між президентами України та Росії Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в інтерв’ю Радіо Свобода, передає УНН.

Цитата

“Ми вітаємо будь-яке посередництво. За великим рахунком нас влаштує будь-який формат. „Нормандський“? Давайте рухатися в „нормандському форматі“. Якщо президент Ердоган може зібрати президента Путіна і президента Зеленського за одним столом, давайте зробимо це через президента Туреччини”, — сказав Кулеба.

Додамо

Міністр додав, що шанси на врегулювання конфлікту збільшаться, якщо іноземні партнери займуть дійсно принципову позицію щодо Росії.

“Ми страждаємо від того, що у нас дуже часто є моменти, коли в ключовому епізоді окремі партнери (а ви зараз будете ставити уточнююче запитання, а я на нього відповідати не буду) займають нейтральну позицію, замість того, щоб зайняти активну позицію. Якби всі зайняли активну, принципову позицію щодо Росії, то цей конфлікт був би врегульований”, — сказав голова зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо

У січні стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган розмовляв із президентами України і Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним і запросив їх обох провести зустріч у Туреччині.

Українські Національні Новини

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