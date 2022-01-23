Нас влаштує будь-який формат: Кулеба про пропозицію Ердогана стати посередником між Зеленським і Путіним
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Україна вітає ініціативу Туреччини стати посередником в переговорах між президентами України та Росії Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в інтерв’ю Радіо Свобода, передає УНН.
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“Ми вітаємо будь-яке посередництво. За великим рахунком нас влаштує будь-який формат. „Нормандський“? Давайте рухатися в „нормандському форматі“. Якщо президент Ердоган може зібрати президента Путіна і президента Зеленського за одним столом, давайте зробимо це через президента Туреччини”, — сказав Кулеба.
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Міністр додав, що шанси на врегулювання конфлікту збільшаться, якщо іноземні партнери займуть дійсно принципову позицію щодо Росії.
“Ми страждаємо від того, що у нас дуже часто є моменти, коли в ключовому епізоді окремі партнери (а ви зараз будете ставити уточнююче запитання, а я на нього відповідати не буду) займають нейтральну позицію, замість того, щоб зайняти активну позицію. Якби всі зайняли активну, принципову позицію щодо Росії, то цей конфлікт був би врегульований”, — сказав голова зовнішньополітичного відомства.
Нагадаємо
У січні стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган розмовляв із президентами України і Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним і запросив їх обох провести зустріч у Туреччині.