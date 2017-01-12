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"Народный фронт" в 2017 году получит 113,7 млн. грн госсредств, а "БПП" - 112, 1 млн грн - НАПК

"Народный фронт" в 2017 году получит 113,7 млн. грн госсредств, а "БПП" - 112, 1 млн грн - НАПК

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 января. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции распределило средства, выделенные из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности политических партий в 2017 году. Так, "Народный фронт" должен получить 113 млн 753,5 тыс. грн, а "Блок Петра Порошенко" - 112 млн 103,6 тыс. грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак, передает УНН.

"НАПК распределило средства, выделенные из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности политических партий в 2017 году. Соответствующим решением предусматривается предоставление: "НФ" - 113 млн 753,5 тыс. грн, "Блоку Порошенко" - 112 млн 103,6 тыс. грн, "Самопомощи" - 56 млн 394,56 тыс. грн, "Оппозиционному блоку" - 48 млн 467,7 тыс. грн., РПЛ - 38 млн 257,9 тыс. грн, "Батькивщине" - 29 млн 182,2 тыс. грн ", - написала Н.Корчак.

Вместе с тем, глава НАПК добавила, что объединению "Самопомощь" за сохранение гендерной квоты во время парламентских выборов предусмотрено 44 млн 239,94 тыс. грн.

"Тем, у кого возникают вопросы по Опоблоку, который в 2016 году отказался от государственного финансирования. На данный момент в НАПК нет ни одного заявления об отказе от финансирования ", - добавила она.

После решения о распределении средств, Национальное агентство, по словам Н.Корчак, на следующем заседании будет принимать решение о выделении средств партиям за I квартал 2017 года.

Напомним, партии "Народный фронт" и "Самопомощь" в 2016-м году не использовали около 6 млн грн государственного финансирования и должны вернуть эти средства.

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