"Народний фронт" у 2017 році отримає 113,7 млн грн держкоштів, а "БПП" - 112, 1 млн грн - НАЗК
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції розподілило кошти, виділені з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичних партій у 2017 році. Так, “Народний фронт” має отримати 113 млн 753,5 тис. грн, а “Блок Петра Порошенка” — 112 млн 103,6 тис. грн. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак, передає УНН.
“НАЗК розподілило кошти, виділені з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичних партій у 2017 році. Відповідним рішенням передбачається надання: „НФ“ — 113 млн 753,5 тис. грн, „Блоку Порошенка“ — 112 млн 103,6 тис. грн , „Самопомочі“ — 56 млн 394,56 тис. грн , „Опозиційному блоку“ — 48 млн 467,7 тис. грн., РПЛ — 38 млн 257,9 тис. грн, „Батьківщині“ — 29 млн 182,2 тис. грн”, — написала Н.Корчак.
Разом з тим, глава НАЗК додала, що об’єднанню “Самопоміч” за збереження гендерної квоти під час парламентських виборів передбачено 44 млн 239,94 тис. грн.
“Тим, у кого виникають питання по Опоблоку, який у 2016 році відмовився від державного фінансування. На даний момент у НАЗК немає жодної заяви про відмову від фінансування”, — додала вона.
Після рішення про розподіл коштів, Національне агентство, за словами Н.Корчак, на наступному засіданні прийматиме рішення про виділення коштів партіям за І квартал 2017 року.
Нагадаємо, партії “Народний фронт” і “Самопоміч” у 2016-му році не використали близько 6 млн грн державного фінансування і мають повернути ці кошти.