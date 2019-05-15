"Народный фронт" рассматривает возможность ребрендинга перед парламентскими выборами
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Перед парламентскими выборами 2019 партия "Народный фронт" рассматривает возможность ребрендинга. Об этом в комментарии УНН сообщил народный депутат от НФ Андрей Левус.
"Сейчас продолжаются различные дискуссии, идут переговоры. Возможно, новый формат партии. Планируется объединение с другими партиями и общественными организациями. Возможен ребрендинг? Такой вариант рассматривается", - рассказал Левус, комментируя возможность ребрендинга партии.
Напомним, что ранее народный депутат от "Народного Фронта" Георгий Логвинский заявил, что партию ждет полный ребрендинг и обновление ее состава.
Как сообщал УНН, Зеленский хочет провести досрочные парламентские выборы.