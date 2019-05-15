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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 50985 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 93030 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 100888 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 124507 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 112047 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138083 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144698 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130163 просмотра

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"Народный фронт" рассматривает возможность ребрендинга перед парламентскими выборами

"Народный фронт" рассматривает возможность ребрендинга перед парламентскими выборами

Киев  •  УНН

 • 12075 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Перед парламентскими выборами 2019 партия "Народный фронт" рассматривает возможность ребрендинга. Об этом в комментарии УНН сообщил народный депутат от НФ Андрей Левус.

"Сейчас продолжаются различные дискуссии, идут переговоры. Возможно, новый формат партии. Планируется объединение с другими партиями и общественными организациями. Возможен ребрендинг? Такой вариант рассматривается", - рассказал Левус, комментируя возможность ребрендинга партии.

Напомним, что ранее народный депутат от "Народного Фронта" Георгий Логвинский заявил, что партию ждет полный ребрендинг и обновление ее состава.

Как сообщал УНН, Зеленский хочет провести досрочные парламентские выборы.

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