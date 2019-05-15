"Народний фронт" розглядає можливість ребрендингу перед парламентськими виборами
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Перед парламентськими виборами 2019 року партія "Народний фронт" розглядає можливість ребрендингу. Про це в коментарі УНН повідомив народний депутат від НФ Андрій Левус.
"Наразі тривають різні дискусії, йдуть перемовини. Можливо, буде новий формат партії. Планується об’єднання з іншими партіями та громадськими організаціями. Чи можливий ребрендинг? Такий варіант розглядається", - розповів Левус, коментуючи можливість ребрендингу партії.
Нагадаємо, що раніше народний депутат від "Народного Фронту" Георгій Логвинський заявив, що партію чекає повний ребрендинг та оновлення її складу.
Як повідомляв УНН, Зеленський хоче провести дострокові парламентські вибори.