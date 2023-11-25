Народный депутат от "Батькивщины" Виталий Данилов сложил полномочия народного депутата Украины
Киев • УНН
Народный депутат от "Батькивщины" Виталий Данилов подал в отставку, на его место назначен преемник по партийному списку; голосование за его отставку запланировано на 08 декабря.
Народный депутат от "Батькивщины" Виталий Данилов написал заявление о сложении мандата. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, у себя в Телеграмм канале, передает УНН.
"Ну уже официально:
Депутат Виталий Данилов (Батькивщина) слагает мандат. Вот заявление.
Он прошел по общему округу, поэтому вместо него зайдёт следующий коллега по списку.
Голосование за поддержку сложения мандата будет 08 декабря", - написал Железняк, добавив заявление.
Виталий Данилов был председателем Харьковской областной организации "Батькивщины". Впервые попал в Раду по спискам "Батькивщины" в 2007 году.
С 2008 по 2016 год Данилов находился на должности президента объединения футбольных клубов Украины "Премьер-лига".
Народный депутат от "Батькивщины" Виталий Данилов сложил полномочия народного депутата Украины
Народный депутат от "Батькивщины" Виталий Данилов подал в отставку, на его место назначен преемник по партийному списку; голосование за его отставку запланировано на 08 декабря.
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