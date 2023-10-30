Наркоторговцы, которые прятали таблетки в стиральном порошке получили тюремные сроки
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. организаторы международного канала контрабанды тяжелых наркотиков из Прикарпатья, которые прятали товар в стиральном порошке, получили реальные тюремные сроки. Об этом сообщила Служба безопасности Украины, пишет УНН.
Цитата
"В Украине суд признал трех организаторов наркогруппировки виновными по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров);
ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов);
ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта);
ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами)", – отметили в СБУ.
Детали
Трое жителей Прикарпатья, возглавлявших международную преступную группировку, переправляли для продажи в нашем государстве оптовые партии иностранных таблеток “Субутекс”, содержащие особо опасное наркосырьё бупренорфин.
Для скрытой перевозки “товара” через границы ЕС и Украины фигуранты прятали его в коробках со стиральным порошком.
Все трое злоумышленников были задержаны в Ивано-Франковске “с поличным” при попытке ввоза контрабандного “товара” еще в 2019 году. С тех пор благодаря совместным действиям украинской спецслужбы и правоохранителей ЕС удалось собрать неопровержимую доказательную базу на задержанных фигурантов.
Таким образом в Украине суд назначил одному из них 11 лет тюрьмы, а еще двум — по 10 лет лишения свободы.
Кроме того, за этот период были установлены и задержаны другие участники наркогруппировки, которые находились на территории Евросоюза.
Четверо из них — украинец и трое выходцев из Северной Африки — также уже получили на территории ЕС тюремные сроки наказания.
В целом Служба безопасности задокументировала эту группировку на контрабанде в Украину 35 тысяч наркосодержащих таблеток на общую сумму более 9 млн грн.
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