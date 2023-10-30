Наркоторговці, які ховали пігулки у пральному порошку отримали тюремні строки
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Організатори міжнародного каналу контрабанди важких наркотиків з Прикарпаття, які ховали товар у пральному порошку, отримали реальний термін ув’язнення. Про це повідомила Служба безпеки України, пише УНН.
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"В Україні суд визнав трьох організаторів наркоугруповання винними за чотирма статтями Кримінального кодексу України:
ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів);
ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);
ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту);
ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами)", – зазначили в СБУ.
Деталі
Троє мешканців Прикарпаття, які очолювали міжнародне злочинне угруповання, переправляли для продажу у нашій державі оптові партії іноземних пігулок “Субутекс”, що містять особливо небезпечну наркоречовину бупренорфін.
Для прихованого перевезення “товару” через кордони ЄС та України фігуранти ховали його в коробках із пральним порошком.
Усіх трьох зловмисників було затримано в Івано-Франківську “на гарячому” під час спроби ввезення контрабандного “товару” ще у 2019 році. З того часу завдяки спільним діям української спецслужби та правоохоронців ЄС вдалося зібрати беззаперечну доказову базу на затриманих фігурантів.
Таким чином в Україні суд призначив одному з них 11 років тюрми, а ще двом — по 10 років позбавлення волі.
Крім того, за цей період було встановлено і затримано інших учасників наркоугруповання, які перебували на території Євросоюзу.
Четверо з них — українець та троє вихідців з Північної Африки — також уже отримали на території ЄС тюремні строки покарання.
Загалом Служба безпеки задокументувала це угруповання на контрабанді в Україну 35 тис. наркомістких пігулок на загальну суму понад 9 млн грн.
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