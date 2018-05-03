Наркоман с шилом напал на таксиста в Киеве

"В столичную полицию обратился свидетель происшествия, который сообщил, что в автомобиле на улице Григория Ващенко в Дарницком районе лежит раненый человек. Пострадавший перед тем, как его забрала "скорая", успел сообщить, что на него напал пассажир, которого он подобрал в Голосеевском районе", - говорится в сообщении.

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Правоохранители сразу начали поиски злоумышленника. И уже через полтора суток злоумышленника задержали сотрудники уголовного розыска. Им оказался 43-летний наркозависимый местный житель, который не имеет постоянного места жительства. На преступление пошел из-за тяжелого финансового положения. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу. Сейчас правонарушителя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции возбуждены уголовные производства по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на убийство) и ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.