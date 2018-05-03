Наркоман з шилом напав на таксиста у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Столична поліція затримала наркозалежного чоловіка, який з метою пограбування наніс кілька ударів шилом таксисту. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у м.Києві, передає УНН.
“До столичної поліції звернувся свідок події, який повідомив, що в автомобілі на вулиці Григорія Ващенка у Дарницькому районі лежить поранений чоловік. Потерпілий перед тим, як його забрала „швидка“, встиг повідомити, що на нього напав пасажир, якого він підібрав у Голосіївському районі”, — йдеться у повідомленні.
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Правоохоронці відразу розпочали пошуки зловмисника. І вже через півтори доби нападника затримали працівники карного розшуку. Ним виявився 43-річний наркозалежний місцевий житель, який немає постійного місця проживання. На злочин пішов через скрутне фінансове становище. Речові докази вилучені та направлені на експертизу. Наразі правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчим відділом Дарницького управління поліції відкриті кримінальні провадження за ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (замах на вбивство) та ч.4 ст.187 (розбій) Кримінального Кодексу України. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.