Нариману Джелялу предъявили новое обвинение - адвокат

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“Кроме ранее выдвинутых обвинений в совершении диверсии в составе организованной группы и незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывных устройств, совершенных организованной группой, сегодня Наримана Джеляла обвинили в контрабанде взрывного устройства. То есть в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС взрывного устройства, осуществленного организованной группой”, — написал Полозов.

Детали

Адвокат отметил, что санкция этой статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы.

По словам Полозова, состояние здоровья Джеляла удовлетворительное, “настроение бодрое”.

Джелял рассказал своим защитникам, что в прошлый четверг его перевезли из 15-го отделения психиатрической больницы, где он находился на экспертизе, обратно в СИЗО.

“Условия содержания Наримана остались неизменными. В то же время он сообщил нам, что его камера (да и весь спецблок) не отапливается. В связи с предстоящим похолоданием в Крыму это может стать серьезной проблемой. Кроме того, окно в камере полностью не закрывается. Письма тоже Нариману не передают. Отдали одно письмо, другие лежат у цензора. Поэтому о событиях внешнего мира он сейчас может узнавать только у адвокатов”, — рассказал Полозов.

Что предшествовало

Ранее ФСБ уже усиливала обвинения против Джеляла, сначала переквалифицировав инкриминируемое ему деяние с пособничества в совершении диверсии на полноценное участие в совершении диверсии. Позже обвинение еще раз ужесточили, по ним Джелялу грозило до 20 лет заключения.

28 октября Джелялу продлили срок пребывания в СИЗО до 23 января 2021 года.

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