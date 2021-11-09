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Наріману Джелялу висунули нове звинувачення – адвокат

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Кримськотатарському активісту й політику Наріману Джелялу висунули нове звинувачення, повідомив адвокат Микола Полозов у своєму Фейсбуці, передає УНН.

Наріману Джелялу висунули нове звинувачення – адвокат

Цитата

“Крім раніше висунутих звинувачень у скоєнні диверсії у складі організованої групи та у незаконному придбанні, зберіганні і перевезенні вибухових пристроїв, вчинених організованою групою, сьогодні Нарімана Джеляла звинуватили у контрабанді вибухового пристрою. Тобто у незаконному переміщенні через митний кордон Митного союзу в рамках ЄврАзЕС вибухового пристрою, здійсненого організованою групою”, – написав Полозов.

Деталі

Адвокат зазначив, що санкція цієї статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі.

За словами Полозова, стан здоров’я Джеляла задовільний, “настрій бадьорий”.

Джелял розповів своїм захисникам, що минулого четверга його перевезли з 15-го відділення психіатричної лікарні, де він перебував на експертизі, назад до СІЗО.

“Умови утримання Нарімана залишилися незмінними. Водночас він повідомив нам, що його камера (та й увесь спецблок) не опалюється. У зв’язку із майбутнім похолоданням у Криму це може стати серйозною проблемою. Крім того, вікно в камері повністю не закривається. Листи теж Наріману не передають. Віддали одного листа, інші лежать у цензора. Тому про події зовнішнього світу він зараз може дізнаватися лише в адвокатів”, – розповів Полозов.

Що передувало

Раніше ФСБ вже посилювала звинувачення проти Джеляла, спочатку перекваліфікувавши інкриміноване йому діяння з пособництва у скоєнні диверсії на повноцінну участь у скоєнні диверсії. Пізніше звинувачення ще раз посилили, за ними Джелялові загрожувало до 20 років ув’язнення.

28 жовтня Джелялу продовжили термін перебування у СІЗО до 23 січня 2021 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Адвокат заявив, що заарештованому кримському активістові Наріману Джелялу не надходять листи

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