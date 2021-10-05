Адвокат заявив, що заарештованому кримському активістові Наріману Джелялу не надходять листи

Цитата

“Жодні новини із зовнішнього світу Наріману не надходять. Також не надходять йому листи, хоча багато людей йому пишуть, у тому числі через електронну систему „Зонателеком“. Причому його сусіду по камері такі листи приносять регулярно. Мабуть, стосовно Нарімана йде спеціальне уповільнення роботи цензорів, для того щоб зовсім відрізати його від новин з волі”, — повідомив адвокат.

Контекст

3-4 вересня в Криму російські силовики провели обшуки і затримали п’ять осіб, в тому числі кримськотатарського політика і активіста Нарімана Джелялова.

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд заарештував кримськотатарського політика і активіста Нарімана Джелялова на два місяці — до 4 листопада.

Наріман Джелялов заперечує всі звинувачення на свою адресу. 8 вересня адвокат Микола Полозов повідомив, що захист оскаржив рішення суду про арешт Джелялова.

10 вересня Полозов інформував про те, що російська ФСБ перекваліфікувала справу Джеляла, посиливши звинувачення та інкримінувавши йому “вчинення диверсії” замість “пособництва”.

Українська влада пов’язує затримання та арешти кримськотатарських активістів із самітом “Кримської платформи”, що відбувся 23 серпня.