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Нардепка Янченко уходит из "Слуги народа" после скандала с визитом главы партии Шуляк к раненному бойцу

Нардепка Янченко уходит из "Слуги народа" после скандала с визитом главы партии Шуляк к раненному бойцу

Киев • УНН

 • 1582189 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Народная депутатка от "Слуги народа" Галина Янченко написала заявление, что покидает партию. Причиной увольнения стал визит главы партии Елены Шуляк в больницу раненого бойца, критиковавшего ее законопроект о градостроительстве.

Об этом депутат сообщила у себя в Facebook, передает УНН.

Цитата

"Всё имеет пределы. Поступок Елены Шуляк относительно раненого бойца — это днище. Прийти к защитнику в госпиталь не чтобы навестить, не чтобы поддержать, а чтобы выяснять отношения по её коррупционному законопроекту 5655, — это плевок в лицо всем нашим воинам, волонтерам, всем, кто рискует своей жизнью на передовой ради победы нашей страны", — написала Янченко.

Напомним

Председатель партии “Слуга народа” Елена Шуляк попала в скандал с украинским военным Олегом Симорозом, который сейчас находится в госпитале. Она ворвалась к воину в палату, чтобы выяснить отношения через ее законопроект о “реформировании сферы градостроительства”.

Депутат пришла в палату без всякого разрешения или даже предупреждения и начала говорить о сообщении, в котором военный критикует ее законопроект.

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