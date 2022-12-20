Нардепка Янченко йде зі "Слуги народу" після скандалу з візитом голови партії Шуляк до пораненого бійця
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Народна депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко написала заяву, що покидає партію. Причиною звільнення став візит голови партії Олени Шуляк в лікарню пораненого бійця, який критикував її законопроєкт щодо містобудування.
Про це депутатка повідомила у себе в Facebook, передає УНН.
Цитата
"Все має межі. Вчинок Олени Шуляк щодо пораненого бійця — це дніщє. Прийти до захисника в госпіталь, не щоб провідати, не щоб підтримати, а щоб поз’ясовувати стосунки щодо її корупційного законопроєкту 5655, — це плювок в обличчя всім нашим воїнам, волонтерам, всім, хто ризикує своїм життям на передовій заради перемоги нашої країни", — написала Янченко.
Нагадаємо
Голова партії “Слуга народу” Олена Шуляк втрапила у скандал з українським військовим Олегом Симорозом, який наразі перебуває у госпіталі. Вона увірвалася до воїна в палату, щоб з’ясувати стосунки через її законопроєкт про “реформування сфери містобудування”.
Депутатка прийшла до палати без жодного дозволу чи навіть попередження й почала говорити про допис, у якому військовий критикує її законопроєкт.