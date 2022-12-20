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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Нардепка Янченко йде зі "Слуги народу" після скандалу з візитом голови партії Шуляк до пораненого бійця

Нардепка Янченко йде зі "Слуги народу" після скандалу з візитом голови партії Шуляк до пораненого бійця

Київ • УНН

 • 1582190 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Народна депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко написала заяву, що покидає партію. Причиною звільнення став візит голови партії Олени Шуляк в лікарню пораненого бійця, який критикував її законопроєкт щодо містобудування.

Про це депутатка повідомила у себе в Facebook, передає УНН.

Цитата

"Все має межі. Вчинок Олени Шуляк щодо пораненого бійця — це дніщє. Прийти до захисника в госпіталь, не щоб провідати, не щоб підтримати, а щоб поз’ясовувати стосунки щодо її корупційного законопроєкту 5655, — це плювок в обличчя всім нашим воїнам, волонтерам, всім, хто ризикує своїм життям на передовій заради перемоги нашої країни", — написала Янченко.

Нагадаємо

Голова партії “Слуга народу” Олена Шуляк втрапила у скандал з українським військовим Олегом Симорозом, який наразі перебуває у госпіталі. Вона увірвалася до воїна в палату, щоб з’ясувати стосунки через її законопроєкт про “реформування сфери містобудування”.

Депутатка прийшла до палати без жодного дозволу чи навіть попередження й почала говорити про допис, у якому військовий критикує її законопроєкт.

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