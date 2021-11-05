Нардепы отстранили Третьякову от участия в пленарных заседаниях из-за высказывания о смерти Полякова

“За” соответствующее решение проголосовали 234 нардепа.

Решение о вынесении вопроса об отстранении Третьяковой от участия в заседании было принято по инициативе нредставителей разных фракций.

Согласно Регламенту Верховной Рады, если народный депутат, депутатская фракция (депутатская группа), в адрес которых были произнесены оскорбительные слова, считают, что конфликт не исчерпан и понимания между народными депутатами не достигнуто, то они подают заявление в комитет, к предмету ведения которого относятся вопросы регламента, который рассматривает этот вопрос на своем заседании. В таких случаях по заключению комитета, к предмету ведения которого относятся вопросы регламента, Верховная Рада без обсуждения может принять решение о лишении народного депутата права принимать участие в пленарных заседаниях (до пяти пленарных заседаний).

Решение об отстранении Третьяковой теперь будет доведено до сведения избирателей через газету “Голос Украины”.

Что было раньше

Во время заседания в Раде депутат от группы “Партия “За будущее” Игорь Палица заявил, что депутат от “Слуги народа” Галина Третьякова в партийном чате “слуг народа” отреагировали на смерть народного депутата Антона Полякова, заявив, что отныне “стало на одного врага меньше”.

В свою очередь Третьякова отреагировала заявлением, что “когда люди, борящиеся за свободу слова, которая гарантирована каждому человеку в зале Конституцией, и считают, что они могут набросать кому-то платок на рот, то мне кажется, что „позор“ это вам”.

Председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что в регламентный комитет направили письмо об отстранении Третьяковой от заседаний на 5 дней.

33-летнего народного депутата Антона Полякова в ночь на 8 октября обнаружили мертвым, открыто производство по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве с пометкой “естественная смерть”.