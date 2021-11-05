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Нардепи відсторонили Третьякову від участі у пленарних засіданнях за висловлювання про смерть Полякова

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Верховна Рада шляхом голосування позбавила народного депутата Галину Третьякову права брати участь у п’яти пленарних засіданнях, повідомляє УНН.

Нардепи відсторонили Третьякову від участі у пленарних засіданнях за висловлювання про смерть Полякова

“За” відповідне рішення проголосували 234 нардепи.

Рішення про винесення питання про відсторонення Третьякової від участі у засідання було ухвалене за ініціативи нредставників різних фракцій.

Відповідно до Регламенту Верховної Ради, якщо народний депутат, депутатська фракція (депутатська група), на адресу яких були виголошені образливі слова, вважають, що конфлікт не вичерпано і порозуміння між народними депутатами не досягнуто, то вони подають заяву до комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, який розглядає це питання на своєму засіданні. У таких випадках за висновком комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, Верховна Рада без обговорення може прийняти рішення про позбавлення народного депутата права брати участь у пленарних засіданнях (до п’яти пленарних засідань).

Рішення про відсторонення Третьякової тепер буде доведене до відома виборців через газету “Голос України”.

Що було раніше

Під час засідання в Раді депутат від групи “Партія “За майбутнє” Ігор Палиця заявив, що депутат від “Слуги народу” Галина Третьякова у партійному чаті “слуг народу” відреагувала на смерть народного депутата Антона Полякова, заявивши, що відтепер “стало на одного ворога менше”.

Своєю чергою Третьякова відреагувала заявою, що “коли люди, які боряться за свободу слова, яка гарантована кожній людині в залі Конституцією, і вважають, що вони можуть накидати комусь платки на рота, то мені здається, що „ганьба“ це вам”.

Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що до регламентного комітету направили листа про відсторонення Третьякової від засідань на 5 днів.

33-річного народного депутата Антона Полякова у ніч на 8 жовтня виявили мертвим, відкрито провадження за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство з приміткою “природна смерть”.

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