Нардепы приняли изменения в УК и УПК по уменьшению давления на бизнес

Проект закона о внесении изменений в УК и УПК Украины относительно уменьшения давления на бизнес направлен на устранение практики применения статьи 205 УК Украины как инструмента злоупотреблений и в способ, не соответствующий цели уголовной ответственности, и на гуманизацию уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов.

Напомним, 10 сентября народные депутаты на пленарном заседании Верховной Рады приняли в первом чтении проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс по уменьшению давления на бизнес №1080.