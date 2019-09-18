Нардепы приняли изменения в УК и УПК по уменьшению давления на бизнес
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Народные депутаты на утреннем пленарном заседании Верховной Рады приняли в целом законопроект №1080 о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовный процессуального кодекс относительно уменьшения давления на бизнес. Соответствующий проект закона поддержали 347 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Проект закона о внесении изменений в УК и УПК Украины относительно уменьшения давления на бизнес направлен на устранение практики применения статьи 205 УК Украины как инструмента злоупотреблений и в способ, не соответствующий цели уголовной ответственности, и на гуманизацию уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов.
Напомним, 10 сентября народные депутаты на пленарном заседании Верховной Рады приняли в первом чтении проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс по уменьшению давления на бизнес №1080.