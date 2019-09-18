Нардепи ухвалили зміни до КК і КПК щодо зменшення тиску на бізнес
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Народні депутати на ранковому пленарному засіданні Верховної Ради ухвалили в цілому законопроект №1080 про внесення змін до Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу щодо зменшення тиску на бізнес. Відповідний проект закону підтримали 347 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проект закону про внесення змін до КК та КПК України щодо зменшення тиску на бізнес направлений на усунення практики застосування статті 205 КК України як інструменту зловживань та у спосіб, що не відповідає меті кримінальної відповідальності, та на гуманізацію кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків.
Нагадаємо, 10 вересня народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради ухвалили в першому читанні проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу щодо зменшення тиску на бізнес №1080.