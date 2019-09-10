Рада ухвалила за основу зміни до КК і КПК щодо зменшення тиску на бізнес
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Народні депутати на ранковому пленарному засіданні Верховної Ради ухвалили в першому читанні проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу щодо зменшення тиску на бізнес №1080. Відповідне рішення підтримали 365 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
На думку авторів законопроекту, документ спрямований на усунення практики застосування статті 205 КК України як інструменту зловживань та у спосіб, що не відповідає меті кримінальної відповідальності, та на гуманізацію кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків.
При цьому ще 304 нардепи підтримали ініціативу скоротити вдвічі тривалість розгляду законопроекту в другому читанні.
Нагадаємо, до порядку денного засідання цього тижня Верховної Ради були включені 188 питань, проект Державного бюджету на 2020 рік народні депутати розглядатимуть наступного тижня.