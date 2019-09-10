Рада приняла за основу изменения в УК и УПК по уменьшению давления на бизнес
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Народные депутаты на утреннем пленарном заседании Верховной Рады приняли в первом чтении проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс по уменьшению давления на бизнес №1080. Соответствующее решение поддержали 365 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
По мнению авторов законопроекта, документ направлен на устранение практики применения статьи 205 УК Украины как инструмента злоупотреблений и способом, не соответствующим цели уголовной ответственности, и на гуманизацию уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов.
При этом еще 304 нардепа поддержали инициативу сократить вдвое продолжительность рассмотрения законопроекта во втором чтении.
Напомним, в повестку дня заседания на этой неделе Верховной Рады были включены 188 вопросов, проект Государственного бюджета на 2020 год народные депутаты будут рассматривать на следующей неделе.