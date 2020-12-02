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Нардепы приняли законопроект по защите местных бюджетов

Нардепы приняли законопроект по защите местных бюджетов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом с необходимыми технико-юридическими правками законопроект №3118 о внесении изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" относительно обеспечения соблюдения государственных гарантий местного самоуправления и защиты его экономических основ. Соответствующее решение поддержали 305 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Целью законопроекта, согласно пояснительной записке, является недопущение разбалансировки местных бюджетов, повышение эффективности уплаты налога на доходы физических лиц, а также совершенствование процедуры изменения регистрации коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине", а именно:

▪️ исключить изменение места регистрации в одностороннем порядке коммунальных предприятий, учреждений, организаций районными и областными советами как органами местного самоуправления, которые представляют общие интересы территориальных общин сел, поселков и городов;
▪️ установить обязанность по получению соответствующего разрешения для районных и областных советов при смене места регистрации указанных объектов от сельских, поселковых, городских и районных в городах советов;
▪️ обеспечить изменение местонахождения коммунальных предприятий, учреждений, организаций на фактическое место ведения деятельности или расположение офиса, из которого на сегодня проводится ежедневное управление деятельностью такого юридического лица (преимущественно находится руководство) и осуществление управления и учета органами местного самоуправления.

Верховная Рада в июне текущего года приняла за основу законопроект №3118.

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