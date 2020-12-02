Нардепи ухвалили законопроект щодо захисту місцевих бюджетів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками законопроект №3118 про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо забезпечення додержання державних гарантій місцевого самоврядування та захисту його економічних основ. Відповідне рішення підтримали 305 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Метою законопроекту, відповідно до пояснювальної записки, є недопущення розбалансування місцевих бюджетів, підвищення ефективності сплати податку на доходи фізичних осіб, а також вдосконалення процедури зміни реєстрації комунальних підприємств, установ та організацій.
Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", а саме:
▪️ унеможливити зміну місця реєстрації у одноосібному порядку комунальних підприємств, установ, організацій районними та обласними радами як органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст;
▪️ встановити обов’язок щодо отримання відповідного дозволу для районних та обласних рад при зміні місця реєстрації зазначених об’єктів від сільських, селищних, міських та районних у містах рад;
▪️ забезпечити зміну місцезнаходження комунальних підприємств, установ, організацій на фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого на сьогодні проводиться щоденне керування діяльністю такої юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку органами місцевого самоврядування.
Верховна Рада у червні поточного року ухвалила за основу законопроект №3118.