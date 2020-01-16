Нардепы приняли законопроект о полном общем среднем образовании

Законопроект о полном общем среднем образовании имеет целью обеспечение законодательной базы для реформирования системы общего среднего образования, что будет способствовать повышению качества образования и образовательной деятельности, способствовать росту интеллектуального, культурного, духовно-нравственного потенциала общества и личности.

Законопроект предусматривает, что в случае обращения родителей ребенка с особыми образовательными потребностями инклюзивный класс образуется в обязательном порядке. Специальный класс образуется руководителем учебного заведения по согласованию с учредителем этого учебного заведения или уполномоченным им органом.

Кроме того, в законопроекте определяется минимальное и максимальное количество учеников в одном классе. Количество учеников в классе государственного, коммунального заведения не может составлять менее 5 учеников и более 24 учеников, получающих начальное образование, 30 учеников, получающих базовую или профильное среднее образование.

Каждому педагогическому работнику гарантируется право повышать квалификацию в коммунальном учреждении последипломного образования, расположенном на территории соответствующего (по месту жительства) области, Автономной Республики Крым, города Киева или Севастополя, не ограничивает его право выбрать другого субъекта образовательной деятельности для повышения своей квалификации.

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Законопроект предусматривает, что с 2020 года санаторные школы (санаторные школы-интернаты) прекращают набор учеников в 1-9 классы. Учредители санаторных школ в течение одного года со дня вступления в силу настоящего Закона должны изменить тип таких учебных заведений в лицеи с обязательным сохранением в их составе пансионов. С 1 сентября 2024 такие лицеи обеспечивают получение исключительно профильного среднего образования.

Также законопроект обязывает органы местного самоуправления и местные государственные администрации до 1 сентября 2020 года обеспечить создание районных, городских центров профессионального развития педагогических работников путем реорганизации научно-методических учреждений (центров, кабинетов), кроме заведений последипломного образования, организовать и обеспечить отбор работников указанных центров на конкурсной основе.

При подготовке законопроекта ко второму чтению в комитет по вопросам образования, науки и инноваций поступило 553 поправки, из которых 393 были учтены.

Добавим, законопроект был подан предыдущим правительством по инициативе бывшего Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Напомним, Комитет по вопросам образования, науки и инноваций утвердил план работы на период второй сессии и состав рабочей группы по подготовке проекта Закона "О среднем образовании".