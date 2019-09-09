Комітет затвердив склад робочої групи з підготовки законопроекту про повну загальну середню освіту
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Комітет з питань освіти, науки та інновацій затвердив план роботи на період другої сесії та склад робочої групи з підготовки проекту Закону “Про повну загальну середню освіту”. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Верховної Ради України.
Повідомляється, що враховуючи те, що ухвалення Закону “Про повну загальну середню освіту” стосується: значної кількості громадян України та впливатиме на ключові їх інтереси; питань функціонування місцевого самоврядування, прав і інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку; збереження соціально-трудових прав працівників системи освіти, дітей та їх батьків тощо, народні депутати України — члени Комітету одноголосно прийняли рішення:
— схвалити склад робочої групи з підготовки проекту Закону “Про повну загальну середню освіту” (№ 0901).
— вважати, що склад робочої групи може бути доповненим за поданням народних депутатів України — членів Комітету.
— звернутися до відповідних центральних органів державної виконавчої влади з проханням про делегування до складу Робочої групи відповідальних працівників цих органів.
Також, комітет прийняв рішення затвердити план роботи Комітету на період другої сесії дев’ятого скликання на наступному засіданні Комітету.
Нагадаємо, минулого навчального року інклюзивна освіта діяла майже у 4 тис. школах.