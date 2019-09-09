Комитет утвердил состав рабочей группы по подготовке законопроекта о полном общем среднем образовании
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Комитет по вопросам образования, науки и инноваций утвердил план работы на период второй сессии и состав рабочей группы по подготовке проекта Закона "О среднем образовании". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады Украины.
Сообщается, что учитывая то, что принятие Закона “О среднем образовании” относится: к значительному количеству граждан Украины и влияет на ключевые их интересы; вопросам функционирования местного самоуправления, правам и интересам территориальных общин, местного и регионального развития; сохранение социально-трудовых прав работников системы образования, детей и их родителей и т.д., народные депутаты Украины — члены Комитета единогласно приняли решение:
— одобрить состав рабочей группы по подготовке проекта Закона “О среднем образовании” (№ 0901).
— считать, что состав рабочей группы может быть дополнен по представлению народных депутатов Украины — членов Комитета.
— обратиться в соответствующие центральные органы государственной исполнительной власти с просьбой о делегировании в состав Рабочей группы ответственных работников этих органов.
Также, комитет принял решение утвердить план работы Комитета на период второй сессии девятого созыва на следующем заседании Комитета.
Напомним, в прошлом учебном году инклюзивное образование действовала почти в 4 тыс. школах.