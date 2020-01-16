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Нардепи ухвалили законопроект про повну загальну середню освіту

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №0901 про повну загальну середню освіту. Відповідне рішення підтримали 327 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Нардепи ухвалили законопроект про повну загальну середню освіту

Законопроект про повну загальну середню освіту має на меті забезпечення законодавчого підґрунтя для реформування системи загальної середньої освіти, що сприятиме підвищенню якості освіти та освітньої діяльності, істотному зростанню інтелектуального, культурного, духовно-морального потенціалу суспільства та особистості.

Законопроект передбачає, що у разі звернення батьків дитини з особливими освітніми потребами інклюзивний клас утворюється в обов’язковому порядку. Спеціальний клас утворюється керівником закладу освіти за погодженням із засновником цього закладу освіти або уповноваженим ним органом.

Окрім того, у законопроекті визначається мінімальна і максимальна кількість учнів у одному класі. Кількість учнів у класі державного, комунального закладу освіти не може становити менше 5 учнів та більше 24 учнів, які здобувають початкову освіту, 30 учнів, які здобувають базову чи профільну середню освіту.

Кожному педагогічному працівникові гарантується право підвищувати кваліфікацію в комунальному закладі післядипломної освіти, розташованому на території відповідної (за місцем проживання) області, Автономної Республіки Крим, міста Києва чи Севастополя, що не обмежує його право обрати іншого суб’єкта освітньої діяльності для підвищення своєї кваліфікації.

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Законопроект передбачає, що з 2020 року санаторні школи (санаторні школи-інтернати) припиняють набір учнів до 1-9 класів. Засновники санаторних шкіл протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом мають змінити тип таких закладів освіти на ліцеї з обов’язковим збереженням у їх складі пансіонів. З 1 вересня 2024 року такі ліцеї забезпечують здобуття виключно профільної середньої освіти.

Також законопроект зобов’язує органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації до 1 вересня 2020 року забезпечити створення районних, міських центрів професійного розвитку педагогічних працівників шляхом реорганізації науково-методичних установ (центрів, кабінетів), крім закладів післядипломної освіти, та організувати і забезпечити відбір працівників до зазначених центрів на конкурсних засадах.

Під час підготовки законопроекту до другого читання до комітету з питань освіти, науки та інновацій надійшло 553 поправки, з яких 393 було враховано.

Додамо, законопроект був поданий попереднім урядом за ініціативою колишнього Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.

Нагадаємо, Комітет з питань освіти, науки та інновацій затвердив план роботи на період другої сесії та склад робочої групи з підготовки проекту Закону "Про повну загальну середню освіту".

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