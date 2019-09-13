Нардепы отменили в первом чтении государственную монополию в космической отрасли
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Парламентарии приняли за основу законопроект 1071 о государственном регулировании космической деятельности, который предусматривает допуск частных компаний к производству космических систем. Соответствующее решение поддержали 283 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно государственного регулирования космической деятельности направлен на обеспечение развития, повышения инвестиционной привлекательности, а также создание конкурентной среды для развития космической отрасли в Украине наряду с государственным сектором предприятий частной собственности.
Принятие проекта Закона Украины, по мнению его авторов, обеспечит создание конкурентной среды для развития космической отрасли в Украине наряду с государственным сектором предприятий частной собственности, а также приведет к привлечению инвестиций в космическую отрасль Украины.
Во время обсуждения ряд народных депутатов выразили предостережение относительно того, что космическая отрасль имеет отношение к безопасности государства, поэтому принимать его в условиях войны следует с осторожностью.
Предварительно парламентарии поддержали внесение законопроекта в повестку дня.
Напомним, как сообщал УНН ранее, Рада начала совершенствовать порядок лицензирования хозяйственной деятельности.