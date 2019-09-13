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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 56201 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 110952 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102803 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109900 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119494 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148200 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148609 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Нардепы отменили в первом чтении государственную монополию в космической отрасли

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. Парламентарии приняли за основу законопроект 1071 о государственном регулировании космической деятельности, который предусматривает допуск частных компаний к производству космических систем. Соответствующее решение поддержали 283 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно государственного регулирования космической деятельности направлен на обеспечение развития, повышения инвестиционной привлекательности, а также создание конкурентной среды для развития космической отрасли в Украине наряду с государственным сектором предприятий частной собственности.

Принятие проекта Закона Украины, по мнению его авторов, обеспечит создание конкурентной среды для развития космической отрасли в Украине наряду с государственным сектором предприятий частной собственности, а также приведет к привлечению инвестиций в космическую отрасль Украины.

Во время обсуждения ряд народных депутатов выразили предостережение относительно того, что космическая отрасль имеет отношение к безопасности государства, поэтому принимать его в условиях войны следует с осторожностью.

Предварительно парламентарии поддержали внесение законопроекта в повестку дня.

Напомним, как сообщал УНН ранее, Рада начала совершенствовать порядок лицензирования хозяйственной деятельности.

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