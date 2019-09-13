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Нардепи скасували в першому читанні державну монополію в космічній галузі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Парламентарі ухвалили за основу законопроект 1071 щодо державного регулювання космічної діяльності, який передбачає допуск приватних компаній до виробництва космічних систем. Відповідне рішення підтримали 283 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання космічної діяльності спрямований на забезпечення розвитку, підвищення інвестиційної привабливості, а також створення конкурентного середовища для розвитку космічної галузі в Україні поряд із державним сектором підприємств приватної власності.

Прийняття проекту Закону України, на думку його авторів, забезпечить створення конкурентного середовища для розвитку космічної галузі в Україні поряд із державним сектором підприємств приватної власності, а також призведе до залучення інвестицій у космічну галузь України.

Під час обговорення ряд народних депутатів висловили застереження відносно того, що космічна галузь має стосунок до безпеки держави, тож ухвалювати його в умовах війни слід із обережністю.

Попередньо парламентарі підтримали внесення законопроекту до порядку денного.

Нагадаємо, як повідомляв УНН раніше, Рада почала удосконалювати порядок ліцензування господарської діяльності.

Українські Національні Новини

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