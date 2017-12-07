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Нардепы проголосовали "за" повышение себе зарплат

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. Народные депутаты поддержали проект постановления "О финансовом обеспечении деятельности народных депутатов Украины", которым предлагается установить размер должностных окладов народных депутатов на уровне окладов членов правительства, сообщает УНН.

"За" проголосовали 235 народных депутатов.

"Установить размер должностных окладов народных депутатов Украины на уровне должностных окладов членов Кабинета министров Украины, исходя из размера прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года", - говорится в проекте постановления.

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Так устанавливается, что должностной оклад составит (в прожиточных минимумах): Председатель Верховной Рады Украины - 12,0 (19200 грн), Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины - 11,5; заместитель Председателя Верховной Рады Украины - 11,0 (17600 грн), председатель комитета Верховной Рады Украины, Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации, руководитель депутатской фракции (депутатской группы) в Верховной Раде Украины - 10,5 (16800 грн), первый заместитель, заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины, Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации, секретарь комитета Верховной Рады Украины, Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации, заместитель руководителя депутатской фракции (депутатской группы) в Верховной Раде Украины, председатель подкомитета комитета Верховной Рады Украины - 10,3, член комитета Верховной Рады Украины - 10,0.

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Прожиточный минимум на 1 января 2017 года составил 1600 грн.

Также постановлением предлагается установить общий месячный фонд для оплаты труда помощников-консультантов народного депутата Украины в размере 25 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.

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