Нардепи проголосували “за” підвищення собі зарплат
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Народні депутати підтримали проект постанови “Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України”, яким пропонується встановити розмір посадових окладів народних депутатів на рівні окладів членів Кабміну, повідомляє УНН.
“За” проголосували 235 народних депутатів.
“Установити розмір посадових окладів народних депутатів України на рівні посадових окладів членів Кабінету міністрів України, виходячи з розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року”, — йдеться у проекті постанови.
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Так встановлюється, що посадовий оклад становитиме (у прожиткових мінімумах): Голова Верховної Ради України — 12,0 (19 200 грн); Перший заступник Голови Верховної Ради України — 11,5; заступник Голови Верховної Ради України — 11,0 (17 600 грн); голова комітету Верховної Ради України, Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації, керівник депутатської фракції (депутатської групи) у Верховній Раді України — 10,5 (16 800 грн); перший заступник, заступник голови комітету Верховної Ради України, Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації, секретар комітету Верховної Ради України, Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації, заступник керівника депутатської фракції (депутатської групи) у Верховній Раді України, голова підкомітету комітету Верховної Ради України — 10,3; член комітету Верховної Ради України — 10,0.
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Прожитковий мінімум на 1 січня 2017 року становив 1 600 грн.
Також постановою пропонується встановити загальний місячний фонд для оплати праці помічників-консультантів народного депутата України в розмірі 25 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня календарного року.