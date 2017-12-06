Кількість українців, які отримують "мінімалку", зменшилась в 3,5 рази
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Кількість працівників, які отримують мінімальну зарплату, зменшилась в 3,5 рази. Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
“Після підвищення рівня мінімальної зарплати, більш як в 3,5 рази зменшилась кількість людей, які отримують зарплату на мінімальному рівні, що свідчить про детінізацію”, — зауважив Рева, коментуючи результати підвищення мінімальної зарплати до 3200 грн.
Міністр звернув увагу на те, що статистика спростовує усі апокаліптичні прогнози щодо рішення уряду підняти мінімалку до 3200 грн.
Так, за словами Реви, на початку 2017 року 449 тисяч осіб-підприємців припинили свою діяльність, із них 228 тисяч не вели жодної діяльності та не сплачували податки. Водночас, у січні в Україні працювали 1 мільйон 792 тисячі підприємців, а вже у жовтні цього року — 1 мільйон 811 тисяч осіб.
“Тобто на сьогодні, після підвищення рівня мінімальної зарплати кількість підприємців зросла. Але підприємці це динамічна група громадян, тому варто звернути увагу на найманих працівників — станом на вересень 2017 року зареєстровано 12 мільйонів 921 тисяча осіб, а це на 230 тисяч осіб більше ніж в січні цього року”, — наголосив міністр.
Як уточни він, позитивною є динаміка процесів й на ринку зайнятості. У вересні цього року працевлаштовано на 121,7 тисяч осіб більше, ніж звільнено. При цьому, на 25% зменшилась кількість людей, які перебувають на обліку в Держцентрі зайнятості.
“Багатьох навіть не встигають поставити на облік, настільки високою є потреба в кадрах на ринку праці”, — додав Рева.
Нагадаємо, на думку експертів, підвищення мінімальної зарплатні до 4 100 грн матиме негативні, а подекуди навіть непередбачувані наслідки для економіки України.